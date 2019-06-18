"Карпаты" определились с тренером на новый сезон

"Карпаты" объявили, что Александр Чижевский будет готовить команду к сезону 2019/20. Об этом львовский клуб объявил на официальном сайте.

Детали контракта не сообщаются. Состав тренерского штаба будет оглашен позже.

48-летний специалист был назначен исполняющим обязанности главного тренера львовян перед матчем 32 тура украинской премьер-лиги. Он смог сохранить для "зелено-белых" прописку в высшем дивизионе Украины.

Под его руководством клуб в последнем туре УПЛ победил "Арсенал-Киев" (3:2) и прошел "Волынь" в переходных матчах (0:0, 3:0).