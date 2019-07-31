"Карпаты" официально вышли из единого телепула

Официальным транслятором домашних матчей "Карпат" сезона 2019/20 будут телеканалы 2+2 и УНИАН. Об этом говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте львовского клуба.

Две недели назад "Карпаты" поддержали единый телепул от каналов "Футбол 1/2". Однако теперь львовяне стали пятым клубом, которые будут транслироваться медиахолдингом "1+1". Ранее единый телепул не поддержали "Динамо", "Заря", "Днепр-1" и "Десна".

"Карпаты" объяснили свое решение финансовой составляющей.

"Четыре клуба не вступили в пул, и канал-транслятор уменьшил свое предложение на 50%. Соответственно, те клубы, которые остались в пуле, вместо возможности пополнить свой бюджет получили объедки", - заявил исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин.

В прошлом сезоне домашние матчи "Карпат" транслировались по каналу "ZIK".

Сегодня, 30 июля, львовяне дома сыграют против "Динамо". Начало поединка в 19:30. Ранее трансляцию встречи планировал и ТК "Футбол 1/2".