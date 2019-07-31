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"Карпати" офіційно вийшли з єдиного телепулу

Новини » Спорт    31.07.2019 - 14:58
"Карпати" офіційно вийшли з єдиного телепулу
Фото: (facebook.com/fckarpaty)

Львів'яни відмовилися від трансляції на телеканалах "Футбол 1/2"

Офіційним транслятором домашніх матчів "Карпат" сезону 2019/20 будуть телеканали 2+2 і УНІАН. Про це йдеться у заяві, розміщеній на офіційному сайті львівського клубу.

Два тижні тому "Карпати" підтримали єдиний телепул від каналів "Футбол 1/2". Однак тепер львів'яни стали п'ятим клубом, які будуть транслюватися медіахолдингом "1+1". Раніше єдиний телепул не підтримали "Динамо", "Зоря", "Дніпро-1" і "Десна".

"Карпати" пояснили своє рішення фінансовою складовою.

"Чотири клуби не вступили до пулу, тож канал-транслятор зменшив свою пропозицію на 50%. Відповідно, ті клуби, які залишилися у пулі, замість можливості поповнити свій бюджет отримали недоїдки", - заявив виконавчий директор "Карпат" Ростислав Ящишин.

Минулого сезону домашні матчі "Карпат" транслювалися на каналі "ZIK".

Сьогодні, 30 липня, львів'яни вдома зіграють проти "Динамо". Початок поєдинку о 19:30. Раніше трансляцію зустрічі планував і ТК "Футбол 1/2".

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