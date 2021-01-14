Карпаты накрыла метель: туристов просят не ходить в горы

В Карпатах сегодня, 14 января, ухудшилась погода. Из-за сильной метели туристов просят воздержаться от походов в горы.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Отмечается, что по состоянию на 8 утра на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 метров. При этом началась метель, падает снег. Температура воздуха -13 градусов, ветер южный, юго-западный 7-8 метров в секунду.

"Черногорский горный поисково-спасательный пост сообщает об осложнении погодных условий на г. Поп Иван Черногорский и советует туристам воздержаться от выхода в высокогорье", - сообщили в МВД.

Напомним, сегодня на большей части Украины ожидаются осадки. Температура воздуха днем составит от -5 до +2 градусов.

Также сообщалось, что в Украине с завтрашнего дня ожидается значительное снижение температуры. Ночью температура опустится до -12-18 мороза. Такая погода будет до 18 января.

Кроме этого РБК-Украина писало, что синоптики просят украинцев не выходить на улицу без необходимости из-за сильных морозов.