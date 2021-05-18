ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Карпати накрив снігопад, а в інших регіонах шквальний вітер та гроза

Новость на русском →
Київ, Вівторок 18 травня 2021 09:28
Карпати накрив снігопад, а в інших регіонах шквальний вітер та гроза Фото: в Карпатах падає сніг (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Анастасія Рокитна

На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, йде сніг. В Карпатах зараз 0 градусів, а також вітер.

Про це повідомляє прес-служба Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.

Повідомляється, що станом на 7:30 в Карпатському регіоні йде сніг.

Карпати накрив снігопад, а в інших регіонах шквальний вітер та грозаФото: в Карпатах йде сніг (facebook.com/chornogora.rescue112)

Також в Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили, що сьогодні в Україні грози, вдень, крім північних областей, місцями град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

Зазначимо, у Київській міській державній адміністрації попередили, що по наступний вівторок у Києві будуть дощі. Більше того, киян попереджають і про залпові грозові дощі.

Зазначимо, що погода в Україні погіршилась з 17 травня.

Нагадаємо, в Україні через негоду підтоплені двори, пошкоджені дахи та відсутність світла.

Зазначимо, погода в Україні 18 травня різко погіршиться. В країні оголошено штормове попередження та жовтий рівень небезпеки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство снег гроза ветер Погода
NEWS
В Україні виявили 4095 нових випадків коронавірусу
В Україні виявили 4095 нових випадків коронавірусу
DAILY
Олігарх в оточенні. Як Коломойський втрачає вплив і що йому загрожує в Україні
Владислав Красінський, Олег Черниш Олігарх в оточенні. Як Коломойський втрачає вплив і що йому загрожує в Україні