Карпати накрив снігопад, а в інших регіонах шквальний вітер та гроза

На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, йде сніг. В Карпатах зараз 0 градусів, а також вітер.

Повідомляється, що станом на 7:30 в Карпатському регіоні йде сніг.

Фото: в Карпатах йде сніг (facebook.com/chornogora.rescue112)

Також в Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили, що сьогодні в Україні грози, вдень, крім північних областей, місцями град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

Зазначимо, у Київській міській державній адміністрації попередили, що по наступний вівторок у Києві будуть дощі. Більше того, киян попереджають і про залпові грозові дощі.

Зазначимо, що погода в Україні погіршилась з 17 травня.