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Карпаты накроют метели, из-за оттепели возможны лавины

Автор: Игорь Литвиненко

В Карпатах 4-5 февраля ожидается ухудшение погодных условий. Туристов предупреждают о возможном схождении лавин.

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Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Так, на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областях ожидаются метели и оттепель. В связи с этим сохранится значительная снеголавинная опасность.

"Заранее планируйте свои маршруты и не забывайте о регистрации походов у спасателей", - отметили в ГСЧС.

Напомним, сегодня в Украине ожидаются осадки в виде дождя и снега. Днем температура воздуха в регионах будет колебаться от +2 до +10.

Также РБК-Украина писало, что завтра, 5 февраля, в Украину придет очередное похолодание. Плюсовая температура сохранится лишь в Закарпатской области. На остальной территории страны будет минус, при этом в Сумской области ожидается до -10 градусов. При этом осадков не прогнозируют.

Отметим, в феврале 2021 года средняя месячная температура в Украине составит от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла. Это на 1,5-2 градусов выше средних многолетних значений.

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