Карпаты накроют метели и снегопады. Ожидается схождение лавин

Спасатели предупреждают о возможном схождении лавин в Каратах из-за метелей и снегопадов. Опасность ожидается в течение 7 и 8 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
В частности, значительная снеголавинная опасность (3 уровень) в связи со снегопадами и метелями ожидается 8 декабря на высокогорье Ивано-Франковской области.
Так, возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин.
Кроме того, умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), удержится:
В свою очередь спасатели призывают граждан воздержаться от походов на высокогорье.
Напомним, сегодня 7 декабря синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в стране. В большинстве областей туман и гололедица.