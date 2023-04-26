Карпати замітає снігом. Українців попередили про хуртовину та обмежену видимість

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чорногірський гірський пошуково- рятувальний пост .

Так, станом на 8 ранку на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 м.

Як повідомлялось, в Україні наприкінці квітня в деяких областях різко похолодає. Дві ночі поспіль 28 і 29 квітня очікуються заморозки.

Додамо, що у травні 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозується в межах від 14 до 18 градусів тепла, в горах 10-13 градусів. Це близько до норми.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.