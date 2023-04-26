Карпати замітає снігом. Українців попередили про хуртовину та обмежену видимість

У середу, 26 квітня, в українських Карпатах вирує справжня зима, гори заметає снігом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.
"УВАГА !!! Ускладнення погодних умов!" - попереджають метеорологи.
Так, станом на 8 ранку на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 м.
"Вітер західний 15-17 м/с, хуртовина, падає сніг. Температура повітря -5°С", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялось, в Україні наприкінці квітня в деяких областях різко похолодає. Дві ночі поспіль 28 і 29 квітня очікуються заморозки.
Додамо, що у травні 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозується в межах від 14 до 18 градусів тепла, в горах 10-13 градусів. Це близько до норми.
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