Карпати замело снігом (фото)

"Станом на 08:00, 16:10.2023 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман (видимість до 30 м), вітер західний, 4 м/с., температура повітря -6°С", - йдеться в повідомленні.

Карпати замело снігом 16 жовтня (facebook.com/chornogora.rescue112)

Погода в Україні

Зазначимо, що сніг та мороз для Карпат - не нове явище. Нагадаємо, у понеділок, 9 жовтня, у Карпатах вдарив мороз. А 10 жовтня на горі Піп Іван Чорногорський у Карпатах випав сніг.

Що стосується інших регіонів України, то сніг очікується наприкінці цього тижня, орієнтовно 21 жовтня.