Карпати й не тільки: найкращі місця для зимового відпочинку в Україні

Зима та новорічні свята вже у розпалі. І попри не зовсім зимову погоду, українці все ж планують відпустку десь у Карпатах чи у Львові.

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Буковель

Буковель - найвідоміший гірськолижний курорт в Україні. Відпочинок у Буковелі популярний не тільки серед українців, а й серед іноземців. Зимовий сезон там може тривати з грудня до квітня.

Для відпочивальників працює десятки трас як для новачків, так і для професіоналів. Всього їх близько 60, загальною протяжністю 68 кілометрів. Крім того, є лижна школа та безліч розваг для сімейного відпочинку.

Фото: Буковель (wikipedia.org)

Драгобрат

Драгобрат - найвищий гірськолижний курорт в українських Карпатах. Саме тому тут чи не найдовше лежить сніг - від листопада майже до травня.

Курорт підійде для досвідчених лижників і сноубордистів, а також тим, хто любить вільне катання поза трасою.

Новачків на цьому курорті зустрінеш рідко, та й в цілому людей тут менше, ніж у Буковелі. З мінусів - непроста дорога наверх і бугельні підйомники.

Курорт Драгобрат (фото з мережі)

Славське

Славське - найстаріший гірськолижний курорт в Україні.

Це третій за популярністю курорт України, що нараховує 11 трас. Тут можуть активно провести час як початківці, так і професіонали.

Славське (фото з мережі)

Яремче

Яремче - невелике містечко в Івано-Франківській області. Однак тут є багато цікавих локацій. Чого вартий один лише водоспад Пробій!

Також туристів зацікавлять знамениті скелі Довбуша, скеля "Слон", підвісний міст через річку Прут, зоопарк, де ви можете з рук погодувати оленів, і музей "Карпати в мініатюрі".

У місті безліч готелів та закладів. Також в Яремче ви можете спробувати мінеральну воду з цілющого джерела, зігрітися в чанах з видом на гори та смачно поїсти в гуцульських ресторанах.

Яремче (фото з мережі)

Кам’янець-Подільський

Старовинне місто Кам'янець-Подільський наразі є одним з найпопулярніших серед українців напрямків для подорожей. Його головною родзинкою, безперечно, є знаменита середньовічна фортеця.

Старе місто та середньовічний замок, грандіозний каньйон і великий міст через річку Смотрич - місця, які полюбляють відвідувати українці.

Кам'янець-Подільська фортеця (фото з мережі)

Львів

Взимку у Львові особлива атмосфера. Під час різдвяних свят місто стає ще більш яскравим та справді романтичним. Гуляти його засніженими вуличками, попиваючи ароматну каву або гарячий глінтвейн, можна нескінченно.

Якщо ви у місті Лева вперше, класична піша екскурсія центральною історичною його частиною - те, з чого варто розпочати.

Протягом двох годин ви побуваєте в серці древнього міста і побачите основні його туристичні візитівки: ансамбль площі Ринок, Латинську катедру, каплицю родини Боїмів, вірменський квартал, Успенську церкву, Домініканський та Бернардинський костели, міський та королівський арсенали та один із символів Львова - Оперний театр.

Львів взимку (фото з мережі)

Термальні води "Косино"

Косино - це невелике поселення в Закарпатській області, де розташовані кілька готелів.

Взимку тут можна особливо атмосферно відпочити, адже незважаючи на низьку температуру повітря, вона в термальних джерелах залишається гарячою.

Зазначається, що особливість не тільки в їх температурі, але й у хімічному складі.

Термальна вода Косинського родовища має загальний оздоровчий ефект на організм, наповнює його необхідними для нормального функціонування речовинами та мікроелементами.

Термальні води "Косино" (фото з мережі)