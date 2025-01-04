Карпати й не тільки: найкращі місця для зимового відпочинку в Україні
Зима та новорічні свята вже у розпалі. І попри не зовсім зимову погоду, українці все ж планують відпустку десь у Карпатах чи у Львові.
РБК-Україна зібрало найкращі місця для зимового відпочинку в Україні.
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Буковель
Буковель - найвідоміший гірськолижний курорт в Україні. Відпочинок у Буковелі популярний не тільки серед українців, а й серед іноземців. Зимовий сезон там може тривати з грудня до квітня.
Для відпочивальників працює десятки трас як для новачків, так і для професіоналів. Всього їх близько 60, загальною протяжністю 68 кілометрів. Крім того, є лижна школа та безліч розваг для сімейного відпочинку.
Фото: Буковель (wikipedia.org)
Драгобрат
Драгобрат - найвищий гірськолижний курорт в українських Карпатах. Саме тому тут чи не найдовше лежить сніг - від листопада майже до травня.
Курорт підійде для досвідчених лижників і сноубордистів, а також тим, хто любить вільне катання поза трасою.
Новачків на цьому курорті зустрінеш рідко, та й в цілому людей тут менше, ніж у Буковелі. З мінусів - непроста дорога наверх і бугельні підйомники.
Курорт Драгобрат (фото з мережі)
Славське
Славське - найстаріший гірськолижний курорт в Україні.
Це третій за популярністю курорт України, що нараховує 11 трас. Тут можуть активно провести час як початківці, так і професіонали.
Славське (фото з мережі)
Яремче
Яремче - невелике містечко в Івано-Франківській області. Однак тут є багато цікавих локацій. Чого вартий один лише водоспад Пробій!
Також туристів зацікавлять знамениті скелі Довбуша, скеля "Слон", підвісний міст через річку Прут, зоопарк, де ви можете з рук погодувати оленів, і музей "Карпати в мініатюрі".
У місті безліч готелів та закладів. Також в Яремче ви можете спробувати мінеральну воду з цілющого джерела, зігрітися в чанах з видом на гори та смачно поїсти в гуцульських ресторанах.
Яремче (фото з мережі)
Кам’янець-Подільський
Старовинне місто Кам'янець-Подільський наразі є одним з найпопулярніших серед українців напрямків для подорожей. Його головною родзинкою, безперечно, є знаменита середньовічна фортеця.
Старе місто та середньовічний замок, грандіозний каньйон і великий міст через річку Смотрич - місця, які полюбляють відвідувати українці.
Кам'янець-Подільська фортеця (фото з мережі)
Львів
Взимку у Львові особлива атмосфера. Під час різдвяних свят місто стає ще більш яскравим та справді романтичним. Гуляти його засніженими вуличками, попиваючи ароматну каву або гарячий глінтвейн, можна нескінченно.
Якщо ви у місті Лева вперше, класична піша екскурсія центральною історичною його частиною - те, з чого варто розпочати.
Протягом двох годин ви побуваєте в серці древнього міста і побачите основні його туристичні візитівки: ансамбль площі Ринок, Латинську катедру, каплицю родини Боїмів, вірменський квартал, Успенську церкву, Домініканський та Бернардинський костели, міський та королівський арсенали та один із символів Львова - Оперний театр.
Львів взимку (фото з мережі)
Термальні води "Косино"
Косино - це невелике поселення в Закарпатській області, де розташовані кілька готелів.
Взимку тут можна особливо атмосферно відпочити, адже незважаючи на низьку температуру повітря, вона в термальних джерелах залишається гарячою.
Зазначається, що особливість не тільки в їх температурі, але й у хімічному складі.
Термальна вода Косинського родовища має загальний оздоровчий ефект на організм, наповнює його необхідними для нормального функціонування речовинами та мікроелементами.
Термальні води "Косино" (фото з мережі)
Нагадаємо, раніше ми розповідали про найкращі місця для відпочинку у Хорватії та що подивитися у Данії.
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