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Не лише Копенгаген: що цікавого подивитися у Данії

Данія, Субота 14 грудня 2024 18:00
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Не лише Копенгаген: що цікавого подивитися у Данії Фото: Данія (freepik.com)
Автор: Тетяна Степанова

Хоча територія Данії порівняно невелика, але перерахування навіть головних пам'яток цієї країни займе чимало часу.

РБК-Україна зібрало найпопулярніші місця Данії, які варто відвідати.

Зміст:

Нюхавн

Нюхавн - один з найвідоміших та найекзотичніших районів Копенгагена. Протягом віків він служив місцем проживання моряків, які поверталися з далеких морських мандрівок, походів. Тут було багато таверен, в яких гуляли моряки.

Зараз Нюхавн - улюблене місце художників, письменників та туристів. Тут же проходить канал, впродовж якого тягнуться фасади старих будівель. Різнобарвні будинки на набережній пам’ятають письменника Андерсена, який встиг пожити майже в кожному з них.

Не лише Копенгаген: що цікавого подивитися у Данії

Район Нюхавн (wikipedia.org)

Замок Розенборг

Розенборг - невеликий замок епохи Відродження в центрі данської столиці Копенгагена, колишня королівська резиденція.

Сьогодні це замок-музей, в якому зберігаються скарби монархів, атрибути влади, великі колекції картин, порцеляни та ін. На території палацового парку є кафе, ляльковий театр, можна побачити статую Андерсена.

Не лише Копенгаген: що цікавого подивитися у Данії

Замок Розенборг (wikipedia.org)

Мис Грень

Мис Грень славиться тим, що тут зустрічаються два моря - Балтійське і Північне.

Щоб побачити цілком доступну для огляду кордон, потрібно пройти пішки по косі, часто долаючи піщану поземку. Купання в цьому місці строго заборонено через сильні течії.

Не лише Копенгаген: що цікавого подивитися у Данії

Мис Грень (фото з мережі)

Ересуннський міст

Ересуннський міст - комбінований автомобільно-залізничний вантовий міст через Ересуннську протоку, що сполучає данський острів Зеландія зі Скандинавським півостровом (Швеція).

Конструкція включає в себе міст, штучний острів і підводний тунель. Він має протяжність понад 7 тисяч метрів. Проїзд по мосту платний.

Не лише Копенгаген: що цікавого подивитися у Данії

Ересуннський міст (wikipedia.org)

Церква Спасителя в Копенгагені

Цей протестантський храм в стилі бароко вважається одним із найбільш упізнаваних споруд Копенгагена, в основному, завдяки чудовій гвинтовій дзвіниці: навколо вежі спіраллю в'ються круті сходи з 400 сходинок.

Піднявшись на саму вершину, ви побачите чудову панораму Старого міста, копенгагенську бухту та золоту кулю з чотириметровою фігурою Христа на кінці баштового шпиля.

Храм також унікальний чинним органом та карильйоном з 48 дзвонів.

Не лише Копенгаген: що цікавого подивитися у Данії

Церква Спасителя в Копенгагені (фото з мережі)

Парк Тіволі

Тіволі у Копенгагені - один з перших розважальних парків в Європі. Він є одним з найвідвідуваніших у Скандинавії та третім у Європі, поступаючись паризькому Діснейленду та німецькому Європа-парку.

З середини листопада до Нового року у Тіволі оживає магія Різдвяних свят, і центр Копенгагена нагадує казкову Лапландію. У вуличних кіосках наливають ароматний глінтвейн та пригощають данськими пончиками. На території парку заливають каток, виставляють тематичні крижані постаті, а над алеями мерехтять яскраві вогники.

Не лише Копенгаген: що цікавого подивитися у Данії

Парк Тіволі (фото з мережі)

Собор Роскілле

Роскілльський собор - головний кафедральний собор Данії в місті Роскілле, усипальниця данських королів, зразок цегляної готики.

Дві вежі цього розкішного собору завжди приваблювали датських художників, які малювали види Данії.

Не лише Копенгаген: що цікавого подивитися у Данії

Собор Роскілле (фото з мережі)

Замок Фредеріксборг

Фредеріксборг - замок в Данії, розташований в центрі Гіллереда на трьох острівцях Замкового озера та оточений Фредеріксборзькими замковими парками.

У центрі перед замком фонтан Нептуна. Стіни багато прикрашені скульптурами, колонами, барельєфами. У каплиці замку коронували всіх монархів Данії.

Нині замок відомий як Національний музей історії.

Не лише Копенгаген: що цікавого подивитися у Данії

Замок Фредеріксборг (wikipedia.org)

Статуя Русалочка

Цю скульптуру сміливо можна віднести до визначних пам'яток Данії, які формують її світове обличчя.

Пам'ятник Русалочці з казки Андерсена відомий у всьому світі, і туристи чи не насамперед прагнуть побачити саме його.

Не лише Копенгаген: що цікавого подивитися у Данії

Статуя Русалочка (фото з мережі)

Старе місто в Орхусі

У ботанічному саду Орхуса функціонує місто-музей просто неба. Творці звозили сюди старовинні будинки з усієї Данії, відтворюючи їх заново в найдрібніших деталях.

Тут можна побачити старовинні житлові будинки, пекарні, млина, магазини тощо. Атмосферу додають виступи аніматорів в історичних костюмах та автентична їжа.

Не лише Копенгаген: що цікавого подивитися у Данії

Старе місто в Орхусі (фото з мережі)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найкращі місця для відпочинку у Хорватії.

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