Карпати та Одеса. Українці розповіли, чи поїдуть на відпочинок цього року

Останній та запланований відпочинок. 80% опитаних провели останню відпустку в Україні. У більш ніж половини респондентів (55%) минулий відпочинок був у 2023 році. 51% опитаної цільової аудиторії планують у 2024 році подорожувати Україною, особливо вікова категорія 18-24 – 72%.

"Третина (33%) опитаних мали три відпустки за останні 3 роки, приблизно стільки ж опитаних (30%) мали 2 відпустки. У майже однакових часток опитаної цільової аудиторії – 35% та 36% – останні відпустки тривали 4-7 днів та від 1 до 2 тижнів відповідно. На літо 2024 року респонденти найчастіше планують відпустки тривалістю від 1 до 2 тижнів (42%) та від 4 до 7 днів (34%)", – йдеться у дослідженні.

Відпочинок під час воєнного стану. Переважна більшість опитаних (85%) позитивно ставиться до відпочинку в межах України під час воєнного стану. Відпочинок за кордоном під час війни позитивно оцінюють дещо менше опитаних людей – 66%.

"Серед заходів безпеки, які мають бути у місцях відпочинку під час війни, найчастіше називали: укриття, бункери біля готелю / туристичних об'єктів (75%); запаси на випадок екстрених ситуацій (64%); системи екстреної комунікації та сповіщення (62%); інформування гостей про заходи безпеки (60%), плани евакуації (59%), навчання персоналу навичкам першої медичної допомоги (57%) та навчання персоналу евакуації у разі надзвичайної ситуації (56%)", – відзначають аналітики.

Місця для відпочинку. Найпопулярнішим місцем для відпочинку є сімейний готель, як для минулої (29%), так і для відпустки, що планується (30%).

Найпопулярніші регіони України, в яких опитані відпочивали минулого разу, – це Закарпаття (12%) та Львівська область (11%). Планують відпочивати влітку 2024 року найчастіше у таких локаціях:

Львів (12%);

Закарпаття (12%);

Одеса (11%);

Карпати (10%).

Серед найважливіших критеріїв вибору населеного пункту для відпочинку виділяються такі: природне середовище, вигідна ціна та безпека.

Додаткові послуги від готелів. Найбільш затребуваними додатковими послугами готелів стали: дегустація місцевих продуктів / страв (41%), екскурсії до визначних місць або культурних пам'яток (35%), програми оздоровлення та лікування (33%) та мобільний додаток готелю з широким функціоналом (28%).

"Значний відсоток респондентів (85%) повідомив про готовність обрати невідомий йому раніше готель за умов, якщо той запропонував би хоча б одну з перелічених в анкеті додаткових послуг", – описують тенденцію у дослідженні.