"Карпати" і "Рух" об'єдналися в один клуб: що відомо

Поточний сезон клуби дограють у теперішньому статусі. А починаючи з чемпіонату України-2025/26 об'єднаються в єдину структуру.

Як зазначається, основну команду буде створено на базі "Карпат". А "Рух" з літа 2025 року займатиметься академією об'єднаного клубу.

"Львів вартий більшого – клубу, який буде стабільно боротись за лідерські позиції в українському футболі та достойно представляти нашу країну в європейських клубних змаганнях", – говориться в офіційних заявах.

Поки невідомо, що буде зі складами команд у другій частині цього сезону. Не виключено, що "Карпати" зможуть підсилити склад провідними гравцями "Руха" вже взимку.

Першу частину сезону УПЛ "Карпати" завершили на 6-й позиції з 24 очками. "Рух" посідає 7-му сходинку з 23-ма пунктами.

"Рух" і "Карпати" до об'єднання

Футбольних клуб "Рух" було засновано у 2003 році. До літа 2019 року він представляв місто Вінники Львівської області. Пройшов шлях від виступів на аматорському рівні до української Прем'єр-ліги, де грає з сезону-2020/21.

"Рух" славиться якісною підготовкою молодих футболістів у власній Академії. Вихованці клубу широко представлені в юнацьких та молодіжних збірних України. Юнацька команда "Руха" у 2022 та 2023 роках перемагала в першості країни серед однолітків та виступала в Юнацькій лізі УЄФА.

Клуб з назвою "Карпати" вдруге в історії виступає в УПЛ. Раніше в елітному дивізіоні грала команда з такою назвою, однак у 2021-му її було розформовано. За підсумками сезону-2023/24 новостворені "Карпати" здобули право виступати в еліті вітчизняного футболу.