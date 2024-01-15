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В Карпатах пропал француз: спасатели продолжают поиски три дня

Понедельник 15 января 2024 15:59
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В Карпатах пропал француз: спасатели продолжают поиски три дня Иллюстративное фото: в Карпатах пропал француз (t.me/dsns_telegram)
Автор: Иван Носальский

В Карпатах продолжаются поиски гражданина Франции. Он не выходит на связь уже более 10 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

По информации спасателей, информацию о пропаже гражданина Франции они получили 12 января. Ее передал представитель посольства Франции.

Француз хотел в период с 3 по 6 января пройти маршрут от поселка Ворохта, урочища Завоеля до горы Говерла и путешествовать по Карпатах в направлении города Рахов Закарпатской области.

Как отмечают в ГСЧС, последний раз гражданин Франции выходил на связь 3 января. Свой маршрут он не регистрировал.

"Закарпатскими горными спасателями обследованы маршруты восхождения на гору Говерла со стороны Закарпатской области. Основные маршруты восхождения к вершине горы Говерла обследованы. Поисковые работы продолжаются", - уточнили в ГСЧС.

Напомним, еще в начале января стало известно о том, что в Карпатах заблудились поляки после того, как покорили Говерлу. Их обнаружили спасатели.

Также мы писали, что на Закарпатье спасателям удалось отыскать двух заблудившихся в горах туристов.

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Франция ГСЧС Карпаты
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