У Карпатах зійшла снігова лавина: що відомо

У понеділок, 6 січня, з однієї з гір в Українських Карпатах зійшла снігова лавина.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
В Укргідрометцентрі розповіли, що за даними сніголавинної станції Пожежевська (Івано-Франківська область), з однієї з гір у Карпатах зійшла лавина.
Згідно з донесенням УкрГМЦ про сходження снігових лавин, при обстеженні лавинних осередків було виявлено "сходження лавини хуртовинного снігу зі східного схилу гори Брецкул об'ємом 1 280 кубічних метрів".
Дата сходження - 6 січня (між 15-16 годинами дня за київським часом).
"Жертв та збитків не виявлено", - уточнили спеціалісти.
Публікація УкрГМЦ щодо сходження лавини (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Тим часом Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області у Facebook застерегло громадян щодо лавинної небезпеки у горах.
"Рятувальники застерігають бути обережними й не вирушати у гори в період лавинної небезпеки", - додали у прес-службі ДСНС.
Крім того, українцям радять:
Допис рятувальників (скриншот: facebook.com/dsns.if)
У ДСНС підготували також інфографіку для громадян із низкою покрокових рекомендацій - як врятувати своє життя у разі сходження лавини:
Порятунок у разі сходження лавини (інфографіка: facebook.com/dsns.if)
Насамкінець рятувальники оприлюднили перелік найнеобхіднішого спорядження:
Найнеобхідніше спорядження (інфографіка: facebook.com/dsns.if)
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