У Карпатах зійшла снігова лавина: що відомо

Що відомо про снігову лавину в Карпатах

В Укргідрометцентрі розповіли, що за даними сніголавинної станції Пожежевська (Івано-Франківська область), з однієї з гір у Карпатах зійшла лавина.

Згідно з донесенням УкрГМЦ про сходження снігових лавин, при обстеженні лавинних осередків було виявлено "сходження лавини хуртовинного снігу зі східного схилу гори Брецкул об'ємом 1 280 кубічних метрів".

Дата сходження - 6 січня (між 15-16 годинами дня за київським часом).

"Жертв та збитків не виявлено", - уточнили спеціалісти.

Публікація УкрГМЦ щодо сходження лавини (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Тим часом Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області у Facebook застерегло громадян щодо лавинної небезпеки у горах.

"Рятувальники застерігають бути обережними й не вирушати у гори в період лавинної небезпеки", - додали у прес-службі ДСНС.

Крім того, українцям радять:

ніколи не вирушати в гори поодинці

перед походом - обов'язково ознайомитись із прогнозом погоди

у разі штормового попередження - скасувати похід

перед тим як їхати чи йти - уважно оглядати схили

не підходити близько до краю снігового покриву

у разі сходження лавини - намагатись утекти вбік

Допис рятувальників (скриншот: facebook.com/dsns.if)

У ДСНС підготували також інфографіку для громадян із низкою покрокових рекомендацій - як врятувати своє життя у разі сходження лавини:

якомога швидше відійти зі шляху лавини

викинути важке спорядження (крім рятувального спорядження)

викинути до гори рукавичку чи палицю (щоб у разі потрапляння під лавину для рятувальників був орієнтир)

якщо вас накрило снігом - зробити простір для дихання (в ідеалі - за допомогою лопатки)

Порятунок у разі сходження лавини (інфографіка: facebook.com/dsns.if)

Насамкінець рятувальники оприлюднили перелік найнеобхіднішого спорядження:

лавинний рюкзак

лавинний датчик

лавинний щуп

лопатка

шолом

Найнеобхідніше спорядження (інфографіка: facebook.com/dsns.if)