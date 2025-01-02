Високогір'я Карпат "накрив" небезпечний морозний шторм (фото)
Гірські рятувальники Прикарпаття попередили громадян про мороз і шторм на горі Піп Іван Чорногірський.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію рятувальників у Facebook.
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Що відомо про шторм на горі Піп Іван
Згідно з інформацією рятувальників, станом на 9 годину ранку 2 січня 2025 року на горі Піп Іван Чорногірський фіксували:
- хмарність
- туман
- західний вітер зі швидкістю 23 м/с
- температуру повітря -8°С
"Увага! Шторм!.. Рекомендуємо утриматись від виходу у високогір'я", - додали спеціалісти.
Допис рятувальників (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)
Крім того, рятувальники опублікували фото, на якому можна побачити "морозний шторм".
Погодні умови на горі Піп Іван зранку 2 січня (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)
Зазначимо, що гора Піп Іван (відома також як Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора) - одна з найвищих вершин Українських Карпат (2028,5 м).
Вона розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора - на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.
На вершині гори знаходяться руїни польської астрономо-метеорологічної обсерваторії, частково відновлені для туристичних потреб і відомі під сучасною популярною назвою "Білий Слон".
Зранку першого дня нового 2025 року - 1 січня - на горі Піп Іван було хмарно з проясненнями.
Погодні умови на горі Піп Іван зранку 1 січня (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)
Погода в Івано-Франківській області
Згідно з прогнозом Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, впродовж доби 2 січня 2025 року у місті Івано-Франківську та в області очікується небезпечне метеорологічне явище - сильний південно-західний вітер зі швидкістю до 25-30 м/с.
"ІІ рівень небезпечності, помаранчевий", - уточнили метеорологи.
Попередження про небезпечне метеорологічне явище (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)
Крім того, в регіоні очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці - слабкий туман.
Температура повітря в Івано-Франківську:
- вночі 3-5 градусів тепла
- вдень 9-11 градусів за Цельсієм
Температура повітря в Івано-Франківській області:
- вночі від 0 до 5 градусів тепла
- вдень 7-12 градусів за Цельсієм
Прогноз погоди в Івано-Франківську та області на 2 січня (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)
Нагадаємо, раніше ми розповідали про так зване "Карпатське море" - рідкісне атмосферне явище на вершині гори.
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