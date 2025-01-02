Високогір'я Карпат "накрив" небезпечний морозний шторм (фото)

Гірські рятувальники Прикарпаття попередили громадян про мороз і шторм на горі Піп Іван Чорногірський.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію рятувальників у Facebook.

Прогноз погоди в Івано-Франківську та області на 2 січня (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)

Крім того, в регіоні очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці - слабкий туман.

Згідно з прогнозом Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, впродовж доби 2 січня 2025 року у місті Івано-Франківську та в області очікується небезпечне метеорологічне явище - сильний південно-західний вітер зі швидкістю до 25-30 м/с.

Зранку першого дня нового 2025 року - 1 січня - на горі Піп Іван було хмарно з проясненнями.

На вершині гори знаходяться руїни польської астрономо-метеорологічної обсерваторії, частково відновлені для туристичних потреб і відомі під сучасною популярною назвою "Білий Слон".

Вона розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора - на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Зазначимо, що гора Піп Іван (відома також як Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора) - одна з найвищих вершин Українських Карпат (2028,5 м).

Крім того, рятувальники опублікували фото, на якому можна побачити "морозний шторм".

"Увага! Шторм!.. Рекомендуємо утриматись від виходу у високогір'я", - додали спеціалісти.

Згідно з інформацією рятувальників, станом на 9 годину ранку 2 січня 2025 року на горі Піп Іван Чорногірський фіксували:

Нагадаємо, раніше ми розповідали про так зване "Карпатське море" - рідкісне атмосферне явище на вершині гори.

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