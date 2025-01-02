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Високогір'я Карпат "накрив" небезпечний морозний шторм (фото)

Четвер 02 січня 2025 10:30
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Високогір'я Карпат "накрив" небезпечний морозний шторм (фото) На горі Піп Іван в Українських Карпатах - шторм (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Гірські рятувальники Прикарпаття попередили громадян про мороз і шторм на горі Піп Іван Чорногірський.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію рятувальників у Facebook.

Зміст

Що відомо про шторм на горі Піп Іван

Згідно з інформацією рятувальників, станом на 9 годину ранку 2 січня 2025 року на горі Піп Іван Чорногірський фіксували:

  • хмарність
  • туман
  • західний вітер зі швидкістю 23 м/с
  • температуру повітря -8°С

"Увага! Шторм!.. Рекомендуємо утриматись від виходу у високогір'я", - додали спеціалісти.

Високогір'я Карпат &quot;накрив&quot; небезпечний морозний шторм (фото)

Допис рятувальників (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

Крім того, рятувальники опублікували фото, на якому можна побачити "морозний шторм".

Високогір'я Карпат &quot;накрив&quot; небезпечний морозний шторм (фото)

Погодні умови на горі Піп Іван зранку 2 січня (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Зазначимо, що гора Піп Іван (відома також як Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора) - одна з найвищих вершин Українських Карпат (2028,5 м).

Вона розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора - на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

На вершині гори знаходяться руїни польської астрономо-метеорологічної обсерваторії, частково відновлені для туристичних потреб і відомі під сучасною популярною назвою "Білий Слон".

Зранку першого дня нового 2025 року - 1 січня - на горі Піп Іван було хмарно з проясненнями.

Високогір'я Карпат &quot;накрив&quot; небезпечний морозний шторм (фото)

Погодні умови на горі Піп Іван зранку 1 січня (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Погода в Івано-Франківській області

Згідно з прогнозом Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, впродовж доби 2 січня 2025 року у місті Івано-Франківську та в області очікується небезпечне метеорологічне явище - сильний південно-західний вітер зі швидкістю до 25-30 м/с.

"ІІ рівень небезпечності, помаранчевий", - уточнили метеорологи.

Високогір'я Карпат &quot;накрив&quot; небезпечний морозний шторм (фото)

Попередження про небезпечне метеорологічне явище (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)

Крім того, в регіоні очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці - слабкий туман.

Температура повітря в Івано-Франківську:

  • вночі 3-5 градусів тепла
  • вдень 9-11 градусів за Цельсієм

Температура повітря в Івано-Франківській області:

  • вночі від 0 до 5 градусів тепла
  • вдень 7-12 градусів за Цельсієм

Високогір'я Карпат &quot;накрив&quot; небезпечний морозний шторм (фото)Високогір'я Карпат &quot;накрив&quot; небезпечний морозний шторм (фото)

Прогноз погоди в Івано-Франківську та області на 2 січня (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про так зване "Карпатське море" - рідкісне атмосферне явище на вершині гори.

Читайте також про кліматичний прогноз на 2025 рік - чи "накриє" Землю чергова хвиля спеки й чого чекати українцям.

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