В Карпатах завершили эвакуацию туристов со сломанного подъемника

Спасатели завершили эвакуацию туристов со сломанного подъемника на горе Погар во Львовской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным ГСЧС, по состоянию на 19:40 все туристы, застрявшие на канатной дороге в Карпатах, были эвакуированы. Всего в момент инцидента на подъемнике находились 32 человека.

Отмечается, что в результате чрезвычайного происшествия никто из посетителей подъемника не пострадал. Предварительно, канатная дорога остановилась из-за неисправности редуктора.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области сломалась канатная дорога на горе Погар. Спасатели проводили неотложные мероприятия по эвакуации туристов, находившихся на сломанной канатной дороге. Тогда было известно, что на подъемнике остаются 11 человек, в том числе 3 ребенка.

Также РБК-Украина писало, что в начале января 2020 года спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Карпатах нашли двух туристов из Киева, которые заблудились при схождении с горы Говерла. Туристы сошли с маршрута и потеряли ориентировку.