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В Карпатах зафиксировали -2 градуса мороза

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 7 октября утром на горе Поп Иван Черногорский зафиксировали мороз. Температура упала до -2 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

"По состоянию на 07: 55 07.10.2021 на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -2 градуса. Ветер юго-восточный 12-13 м/с, ясно", - говорится в сообщении.

Отметим, что это уже не первые морозы, которые фиксировали в Карпатах этой осенью. Так, в конце сентября в горах температура снижалась до -6 градусов.

Напомним, сегодня в Украине сохранится солнечная погода днем, однако ночью температура воздуха еще больше опустится.

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