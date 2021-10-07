Солнечно днем, а ночью еще больше похолодает: прогноз погоды на сегодня
Фото: синоптики дали прогноз погоды на 7 октября (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине продолжает удерживаться солнечная погода днем. Впрочем, ночью температура воздуха еще больше опустится.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.
Прогноз во всех областях
Сегодня будет солнечная погода во всех областях. Ночью прогнозируют заморозки, они будут усиленные.
Температура воздуха составит:
- на западе днем +12+19, а ночью +1+9,
- на севере днем +11+13, а ночью 0+3,
- на востоке днем +11+14, а ночью +1+3,
- на юге днем +12+15, а ночью +2+8,
- в центре днем +11+14, а ночью +1+3.
Прогноз в Киеве
В Киеве сегодня солнечно. Температура воздуха днем составит +11+13, а ночью +1+3.