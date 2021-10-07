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Солнечно днем, а ночью еще больше похолодает: прогноз погоды на сегодня

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Киев, Четверг 07 октября 2021 08:00
Солнечно днем, а ночью еще больше похолодает: прогноз погоды на сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды на 7 октября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине продолжает удерживаться солнечная погода днем. Впрочем, ночью температура воздуха еще больше опустится.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Сегодня будет солнечная погода во всех областях. Ночью прогнозируют заморозки, они будут усиленные.

Температура воздуха составит:

  • на западе днем +12+19, а ночью +1+9,
  • на севере днем +11+13, а ночью 0+3,
  • на востоке днем +11+14, а ночью +1+3,
  • на юге днем +12+15, а ночью +2+8,
  • в центре днем +11+14, а ночью +1+3.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня солнечно. Температура воздуха днем составит +11+13, а ночью +1+3.

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