Солнечно днем, а ночью еще больше похолодает: прогноз погоды на сегодня

В Украине продолжает удерживаться солнечная погода днем. Впрочем, ночью температура воздуха еще больше опустится.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на УкрГидрометцентр .

Прогноз во всех областях

Сегодня будет солнечная погода во всех областях. Ночью прогнозируют заморозки, они будут усиленные.

Температура воздуха составит:

на западе днем +12+19, а ночью +1+9,

на севере днем +11+13, а ночью 0+3,

на востоке днем +11+14, а ночью +1+3,

на юге днем +12+15, а ночью +2+8,

в центре днем +11+14, а ночью +1+3.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня солнечно. Температура воздуха днем составит +11+13, а ночью +1+3.