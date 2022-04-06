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В Карпатах заблудились туристы. Один из них погиб

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Закарпатская область, Среда 06 апреля 2022 10:12
В Карпатах заблудились туристы. Один из них погиб Фото: в Карпатах заблудились туристы (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталья Юрченко

Две группы туристов заблудились в Карпатах в районе Мармароского массива в Закарпатской области. После длительных поисков работ их удалось найти, однако один человек погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Отмечается, что около 7:05 в Службу спасения поступило сообщение, что в горах заблудилась группа из 7 человек, включая проводника. Их обнаружили в заброшенном доме лесника на горе Лисья. Туристов транспортировали в село Деловое.

В тот же день в 9:40 спасатели получили сообщение о заблудших отце и сыне, которые оказались жителями Киева. Они ушли в горы накануне и с тех пор не выходили на связь с родственниками.

Сына с признаками обморожения ног обнаружили на румынской стороне. Позже было найдено тело мужчины. Сейчас решается вопрос их транспортировки на территорию Украины.

Спасатели призвали людей не идти в горы самостоятельно и учитывать нынешние условия.

Напомним, что в апреле в Карпатах ожидают сильные ночные морозы. По данным синоптиков, ночью температура в горах будет опускаться в среднем до минус 17-22 градусов.

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Карпаты Туризм ГСЧС
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