В Карпатах заблудились туристы. Один из них погиб

Две группы туристов заблудились в Карпатах в районе Мармароского массива в Закарпатской области. После длительных поисков работ их удалось найти, однако один человек погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

Отмечается, что около 7:05 в Службу спасения поступило сообщение, что в горах заблудилась группа из 7 человек, включая проводника. Их обнаружили в заброшенном доме лесника на горе Лисья. Туристов транспортировали в село Деловое.

В тот же день в 9:40 спасатели получили сообщение о заблудших отце и сыне, которые оказались жителями Киева. Они ушли в горы накануне и с тех пор не выходили на связь с родственниками.

Сына с признаками обморожения ног обнаружили на румынской стороне. Позже было найдено тело мужчины. Сейчас решается вопрос их транспортировки на территорию Украины.

Спасатели призвали людей не идти в горы самостоятельно и учитывать нынешние условия.