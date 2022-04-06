В Карпатах заблукали туристи. Один із них загинув
Дві групи туристів заблукали в Карпатах в районі Мармароського масиву в Закарпатській області. Після тривалих пошуків робіт їх вдалося знайти, проте один чоловік загинув.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
Зазначається, що близько 7:05 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що в горах заблукала група з 7 осіб включно з провідником. Їх виявили у закинутому будинку лісника на полонині Лисича. Туристів транспортували до села Ділове.
Того ж дня о 9:40 рятувальники отримали повідомлення про заблукалих батька та сина, які виявилися мешканцями Києва. Вони пішли в гори напередодні й відтоді не виходили на зв’язок із родичами.
Сина з ознаками обмороження ніг виявили на румунській стороні. Пізніше було знайдено тіло чоловіка. Наразі вирішується питання їхнього транспортування на територію України.
Рятувальники закликали людей не йти в гори самостійно та зважати на нинішні умови.
Нагадаємо, що у квітні в Карпатах очікують сильні нічні морози. За даними синоптиків, вночі температура в горах опускатиметься в середньому до мінус 17-22 градусів.
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