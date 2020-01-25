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В Карпатах высота снежного покрова почти достигла 25 см

Новости » Происшествия     25.01.2020 - 18:46
В Карпатах высота снежного покрова почти достигла 25 см
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Меньше всего снега выпало на снеголавинном посту Драгобрат

По данным снеголавинных станций по состоянию на 25 января в Карпатах высота снежного покрова местами составляет до 25 сантиметров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook отдела гидропрогнозов Украинского гидрометцентра об опасности схода снежных лавин в Карпатах.

В частности, на Сл Плай высота снежного покрова составляет 15-24 см.

В Карпатах высота снежного покрова почти достигла 25 см

"По данным снеголавинных станций по состоянию на 8:00 25 января 2020 года на Сл Плай: температура воздуха: -6,6 градуса, ветер: 6-8 м/с, переменная облачность. Высота снежного покрова составляет 15-24 см, снег старый, плотный, хорошо закреплен и стабильный", - сказано в сообщении.

При этом на Сл Пожижевская температура воздуха достигает -3,6 градусов, ветер юго-западный, его скорость 16-18 м/с, ясно.

"Высота снежного покрова составляет 1-24 см, снег старый слежавшийся", - сообщает Укргидрометцентр.

Кроме того, на снеголавинном посту Драгобрат температура воздуха составляет -5,4 градуса, а высота снежного покрова - 3 см.

Напомним, 18 января в Карпатах высота снежного покрова достигала почти 30 см.

Как писало РБК-Украина, 7 января, по данным снеголавинных станций, в Карпатах высота снежного покрова местами составляла до 60 сантиметров.

Добавим также, синоптики предупреждали об угрозе схода лавин в Карпатах. В частности, снеголавинная опасность наблюдалась 18-20 января.

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