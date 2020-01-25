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У Карпатах висота снігового покриву майже досягла 25 см

Новини » Надзвичайні події     25.01.2020 - 18:46
У Карпатах висота снігового покриву майже досягла 25 см
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Найменше снігу випало на сніголавинному посту Драгобрат

За даними сніголавинних станцій станом на 25 січня у Карпатах висота снігового покриву місцями становить до 25 сантиметрів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook відділу гідропрогнозів Українського гідрометцентру про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах.

Зокрема, на Сл Плай висота снігового покриву становить 15-24 см.

У Карпатах висота снігового покриву майже досягла 25 см

"За даними сніголавинних станцій станом на 8:00 25 січня 2020 року на Сл Плай: температура повітря: -6,6 градуса, вітер: 6-8 м/с, хмарно з проясненнями. Висота снігового покриву становить 15-24 см, сніг старий, щільний, добре закріплений і стабільний", - сказано в повідомленні.

При цьому на Сл Пожижевська температура повітря досягає -3,6 градусів, вітер південно-західний, його швидкість 16-18 м/с, ясно.

"Висота снігового покриву становить 1-24 см, сніг старий злежаний", - повідомляє Укргідрометцентр.

Крім того, на сніголавинному посту Драгобрат температура повітря становить -5,4 градуса, а висота снігового покриву - 3 см.

Нагадаємо, 18 січня у Карпатах висота снігового покриву досягала майже 30 см.

Як писало РБК-Україна, 7 січня, за даними сніголавинних станцій, у Карпатах висота снігового покриву місцями становила до 60 сантиметрів.

Додамо також, синоптики попереджали про загрозу сходження лавин у Карпатах. Зокрема, сніголавинна небезпека спостерігалася 18-20 січня.

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