В Карпатах уже вторую неделю ищут заблудившегося туриста

Двое мужчин потеряли ориентир в ночь на 14 февраля во время катания на лыжах вблизи с. Березники Свалявского района на склоне горы Гемба. 14 февраля, в 11:30 поисковой группой ГСЧС был найден один турист в удовлетворительном состоянии здоровья. На протяжении 9 суток поисково-спасательными группами было обследованы склоны, подножия и вершины гор Жид Магура, Малая Гемба и Гемба.

"Сейчас спасательными группами осуществляется обследование местности на предмет схода лавин или падения снежных карнизов", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 февраля возле села Березники Свалявского района в Карпатах во время катания на лыжах заблудились два туриста из Киева. На следующий день, 14 февраля, одного из туристов нашли, его состояние удовлетворительное.

Ранее РБК-Украина писало, что 14 февраля в Карпатах проходили поиски 12 туристов, всех кроме одного нашли. В тот день в горах сохранялась снеголавинная угроза. Синоптики объявляли третий уровень опасности.