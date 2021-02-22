ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Карпатах вже другий тиждень шукають заблукалого туриста

Новость на русском → Карпати, Понеділок 22 лютого 2021 09:46
У Карпатах вже другий тиждень шукають заблукалого туриста Фото: пошуки заблукалого туриста (ДСНС України)
Автор: РБК-Україна

Пошуки зниклого в Карпатах туриста з Києва продовжуються. У неділю, 21 лютого, рятувальники здійснили повітряну розвідку місцевості.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України

Надзвичайники залучили до пошуків гелікоптер Н-225 “Супер пума”, провівши повітряну розвідку місцевості.

“Наразі рятувальними групами здійснюється обстеження місцевості на предмет сходження лавин чи падіння снігових карнізів”, - йдеться в повідомленні.

Двоє чоловіків втратили орієнтир в ніч на 14 лютого під час катання на лижах поблизу с. Березники Свалявського району на схилі гори Гемба. 14 лютого, об 11:30 пошуковою групою ДСНС було знайдено одного туриста у задовільному стані здоров’я. Упродовж 9 діб пошуково-рятувальними групами було обстежено схили, підніжжя та хребти гір Жид Магура, Мала Гемба та Гемба.

Нагадаємо, 13 лютого біля села Березники Свалявського району в Карпатах під час катання на лижах заблукали два туристи з Києва. На наступний день, 14 лютого, одного з туристів знайшли, його стан задовільний.

Раніше РБК-Україна писало, що 14 лютого в Карпатах проходили пошуки 12 туристів, усіх окрім одного знайшли. В той день у горах зберігалася сніголавинна загроза. Синоптики оголошували третій рівень небезпеки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Карпаты
NEWS
ЗМІ дізналися, які санкції проти Росії може сьогодні запровадити ЄС
ЗМІ дізналися, які санкції проти Росії може сьогодні запровадити ЄС
DAILY
Медіанагляд. Як в Україні хочуть регулювати ЗМІ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Медіанагляд. Як в Україні хочуть регулювати ЗМІ