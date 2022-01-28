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В Карпатах возможны лавины: спасатели предупредили об опасности

Автор: Ольга Белей

28 января Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила о третьем уровне опасности схода лавин. Снегопада и вьюги ожидаются на Закарпатье, в Ивано-Франковской и Львовской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"В связи со снегопадами и вьюгами, на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской, Львовской областей значительная снеголавинная опасность, третий уровень", - говорится в сообщении.

Напомним, 28 января в Украине объявлено штормовое предупреждение. В западных областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, в Карпатах метель (I уровень опасности, желтый).


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