В Карпатах возможны лавины: спасатели предупредили об опасности

28 января Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила о третьем уровне опасности схода лавин. Снегопада и вьюги ожидаются на Закарпатье, в Ивано-Франковской и Львовской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
"В связи со снегопадами и вьюгами, на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской, Львовской областей значительная снеголавинная опасность, третий уровень", - говорится в сообщении.
Напомним, 28 января в Украине объявлено штормовое предупреждение. В западных областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, в Карпатах метель (I уровень опасности, желтый).