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У Карпатах можливі лавини: рятувальники попередили про небезпеку

Автор: Ольга Белей

28 січня Держслужба з надзвичайних ситуацій України повідомила про третій рівень небезпеки сходження лавин. Снігопади та хуртовини очікуються на Закарпатті, в Івано-Франківській та Львівській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

"У зв'язку зі снігопадами і хуртовинами, на високогір'ї Закарпатської області та в горах Івано-Франківської, Львівської областей значна сніголавинна небезпека, третій рівень", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 28 січня в Україні оголошено штормове попередження. У західних областях пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, у Карпатах заметіль (I рівень небезпеки, жовтий).


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Снігопад