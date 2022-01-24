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В Карпатах возможен сход лавин: спасатели предупредили об опасности

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 24 января в горах Карпат ухудшится погода. Из-за снегопадов и метелей синоптики предупреждают о возможном сходе лавин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Так, по данным Укргидрометцентра, в связи со снегопадами и метелями 24 января на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохранится, а 22-24 января в горах Львовской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Кроме того, 24-25 января на участке Днестра Галич - верховья Днестровского водохранилища ожидается интенсивное образование шуги, местами установление ледостава, при этом возможно формирование зажоров льда с резким колебанием уровней воды.

Напомним, сегодня в Украине в большинстве южных и восточных областей ожидается снег. Температура 4-6 градусов мороза днем и до 10 градусов ночью.

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