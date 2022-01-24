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У Карпатах можливе сходження лавин: рятувальники попередили про небезпеку

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 24 січня у горах Карпат погіршиться погода. Через снігопади та хуртовини синоптики попереджають про можливе сходження лавин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

Так, за даними УкрГідрометцентру, у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами 24 січня на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей утримається, а 22-24 січня у горах Львівської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Крім того, 24-25 січня на ділянці Дністра Галич - верхів’я Дністровського водосховища очікується інтенсивне утворення шуги, місцями встановлення льодоставу, при цьому можливе формування зажорів льоду з різким коливанням рівнів води.

Нагадаємо, сьогодні в Україні в більшості південних і східних областей очікується сніг. Температура 4-6 градусів морозу вдень і до 10 градусів вночі.

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