У Карпатах можливе сходження лавин: рятувальники попередили про небезпеку

Сьогодні, 24 січня у горах Карпат погіршиться погода. Через снігопади та хуртовини синоптики попереджають про можливе сходження лавин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

Так, за даними УкрГідрометцентру, у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами 24 січня на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей утримається, а 22-24 січня у горах Львівської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Крім того, 24-25 січня на ділянці Дністра Галич - верхів’я Дністровського водосховища очікується інтенсивне утворення шуги, місцями встановлення льодоставу, при цьому можливе формування зажорів льоду з різким коливанням рівнів води.