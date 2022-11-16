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У Карпатах випав сніг та тримається мінусова температура

Фото: у Карпатах знову сніг (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталія Юрченко

Карпати сьогодні, 16 листопада, засипало снігом. У горах тримається мінусова температура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

Станом на ранок на горі Піп Іван було хмарно та йшов сніг. Рятувальники попередили, що видимість на високогір'ї погіршена. Вітер західний, 6 м/с.

Температура повітря зранку була в районі -1 градуса.

Варто зазначити, що Піп Іван - одна з найвищих вершин Українських Карпат, висота якої 2020,5 метра.

Фото: у Карпатах знову сніг (facebook.com/chornogora.rescue112)

Нагадаємо, синоптики попередили, що вже цього тижня в Україну прийдуть перші морози та сніг. Завтра температура опуститься до -6 градусів.

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