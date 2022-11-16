RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Карпатах выпал снег и держится минусовая температура

Фото: в Карпатах снова снег (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталья Юрченко

Карпаты сегодня, 16 ноября, засыпало снегом. В горах держится минусовая температура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

По состоянию на утро на горе Пип Иван было облачно и шел снег. Спасатели предупредили, что видимость на высокогорье ухудшена. Ветер западный, 6-10 м/с.

Температура воздуха с утра была в районе -1 градуса.

Стоит отметить, что Пип Иван - одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, высота которой 2020,5 метра.

Фото: в Карпатах снова снег (facebook.com/chornogora.rescue112)

Напомним, синоптики предупредили, что уже на этой неделе в Украину придут первые морозы и снег. Завтра температура опустится до -6 градусов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СнегопадКарпатыПогода