В Карпатах выпал снег и держится минусовая температура

По состоянию на утро на горе Пип Иван было облачно и шел снег. Спасатели предупредили, что видимость на высокогорье ухудшена. Ветер западный, 6-10 м/с.

Температура воздуха с утра была в районе -1 градуса.

Стоит отметить, что Пип Иван - одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, высота которой 2020,5 метра.

Фото: в Карпатах снова снег (facebook.com/chornogora.rescue112)

Напомним, синоптики предупредили, что уже на этой неделе в Украину придут первые морозы и снег. Завтра температура опустится до -6 градусов.

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