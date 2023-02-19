UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Карпатах випало майже два метри снігу: фото

Фото: в Карпатах випало майже два метри снігу (t.me/dsns_telegram)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 19 лютого, в Карпатах було зафіксовано майже двохметровий шар снігу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, в горах зберігаються складні погодні умови.

"Сьогодні на горі Піп Іван Чорногірський хуртовина та майже двометровий шар снігу", - заявили в ДСНС.

Фото: в Карпатах випало майже два метри снігу (t.me/dsns_telegram)

Крім того, рятувальники закликали українців не ризикувати та дочекатися покращення погодних умов для подорожей Карпатами.

Нагадаємо, раніше українців попередили про сніголавинну небезпеку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДСНССнігопадКарпаты