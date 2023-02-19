У Карпатах випало майже два метри снігу: фото

Сьогодні, 19 лютого, в Карпатах було зафіксовано майже двохметровий шар снігу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, в горах зберігаються складні погодні умови.
"Сьогодні на горі Піп Іван Чорногірський хуртовина та майже двометровий шар снігу", - заявили в ДСНС.
Крім того, рятувальники закликали українців не ризикувати та дочекатися покращення погодних умов для подорожей Карпатами.
Нагадаємо, раніше українців попередили про сніголавинну небезпеку.
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