В Карпатах выпало почти два метра снега: фото

Сегодня, 19 февраля, в Карпатах был зафиксирован почти двухметровый слой снега.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в горах сохраняются сложные погодные условия.
"Сегодня на горе Поп Иван Черногорский метель и почти двухметровый слой снега", - заявили в ГСЧС.
Кроме того, спасатели призвали украинцев не рисковать и дождаться улучшения погодных условий для путешествий по Карпатам.
Напомним, ранее украинцев предупредили о снеголавинной опасности.
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