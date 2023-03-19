В Карпатах оттепель: украинцев предупреждают об угрозе схода лавин

Украинцев предупреждают об угрозе схождения снежных лавин в Карпатах сегодня и завтра. Поэтому спасатели призывают воздержаться от похода в горы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на предупреждение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В связи с оттепелью 19-20 марта на высокогорье Закарпатской, а 20 марта на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Спасатели Черногорского горного поисково-спасательного поста отмечают, что на утро 19 марта на горе Пип Иван ясно, ветер северо-западный 6 м/с. Столбик термометра показывал -4 градуса.

Фото: на горе Поп Иван без осадков (facebook.com/chornogora.rescue112)

Напомним, синоптики отметили, что сегодня на западе Украины ожидается +15 градусов, а на высокогорье Карпатах ночью мороз.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.