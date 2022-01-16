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В Карпатах - угроза схода лавин: синоптики предупреждают об опасности 

Автор: Мария Кучерявец

Синоптики предупреждают о возможном сходе снежных лавин в горах Карпат. Опасность продержится в течение завтрашнего дня, 17 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"17 января, в связи со снегопадами, в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень опасности - значительный)", - говорится в сообщении.

Фото: снеголавинная ситуация в горах Карпат - карта (meteo.gov.ua)

Напомним, вчера, 15 января, при восхождении на Говерлу погиб турист. Еще двое получили травмы.

Добавим, погода в Украине сегодня, 17 января 2022 года, будет сухой. Дневная температура воздуха местами достигнет +3.

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