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В Карпатах - угроза схода лавин: синоптики предупреждают об опасности 

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Карпаты, Воскресенье 16 января 2022 11:52
В Карпатах - угроза схода лавин: синоптики предупреждают об опасности  Фото: в Карпатах предупреждают об опасности схода лавин (t.me/dsns_telegram)
Автор: Мария Кучерявец

Синоптики предупреждают о возможном сходе снежных лавин в горах Карпат. Опасность продержится в течение завтрашнего дня, 17 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"17 января, в связи со снегопадами, в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень опасности - значительный)", - говорится в сообщении.

В Карпатах - угроза схода лавин: синоптики предупреждают об опасности

Фото: снеголавинная ситуация в горах Карпат - карта (meteo.gov.ua)

Напомним, вчера, 15 января, при восхождении на Говерлу погиб турист. Еще двое получили травмы.

Добавим, погода в Украине сегодня, 17 января 2022 года, будет сухой. Дневная температура воздуха местами достигнет +3.

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