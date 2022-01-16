У Карпатах - загроза сходження лавин: синоптики попереджають про небезпеку
Фото: у Карпатах попереджають про небезпеку сходження лавин (t.me/dsns_telegram)
Синоптики попереджають про можливе сходження снігових лавин у горах Карпат. Небезпека протримається протягом завтрашнього дня, 17 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
"17 січня, у зв’язку зі снігопадами, у високогір'ї Iвано-Франкiвської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень небезпеки - значний)", - йдеться в повідомленні.
Фото: сніголавинна ситуація в горах Карпат - карта (meteo.gov.ua)
Нагадаємо, вчора, 15 січня, при сходженні на Говерлу загинув турист. Ще двоє отримали травми.
Додамо, погода в Україні сьогодні, 16 січня 2022 року, буде сухою. Денна температура повітря місцями досягне +3.