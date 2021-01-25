В Карпатах есть угроза схода лавин

Фото: погода в Карпатах (РБК-Украина)

Сегодня, 25 января, в Карпатах существует угроза схождения лавин. Синоптики объявили третий уровень опасности.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По прогнозам Укргидрометцентра, в связи с оттепелью и выпадением дождя на снежный покров, 25 января на высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность", - говорится в сообщении ведомства.

Спасатели также отмечают, что в горах существует угроза схода снега на дороги.

Напомним, 25 января в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях выпадет до 20 сантиметров снега. В западных и центральных областях, в частности и в Киеве, объявлено штормовое предупреждение.

Кроме того, в Украине в ближайшие дни ожидается новая порция снегопадов. После этого снова ударят морозы.

Также РБК-Украина ранее писало, что часть страны может остаться без света.