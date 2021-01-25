В Карпатах есть угроза схода лавин

Фото: погода у Карпатах (РБК-Україна)

Сьогодні, 25 січня, у Карпатах існує загроза сходження лавин. Синоптики оголосили третій рівень небезпеки.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"За прогнозами Укргідрометцентру, у зв'язку з відлигою та випадінням дощу на сніговий покрив, 25 січня у високогір'ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека", - йдеться у повідомленні відомства.

Рятувальники також зазначають, що у горах існує загроза зсувiв снігу на дороги.

Нагадаємо, 25 січня у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях випаде до 20 сантиметрів снігу. В західних та центральних областях, зокрема і в Києві, оголошено штормове попередження.

Крім того, в Україні найближчими днями очікується нова порція снігопадів. Після цього знову вдарять морози.

Також РБК-Україна раніше писало, що частина країни може залишитися без світла.