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В Карпатах есть угроза схода лавин

Закарпатська область, Понеділок 25 січня 2021 09:42
В Карпатах есть угроза схода лавин
Фото: погода у Карпатах (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 25 січня, у Карпатах існує загроза сходження лавин. Синоптики оголосили третій рівень небезпеки.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"За прогнозами Укргідрометцентру, у зв'язку з відлигою та випадінням дощу на сніговий покрив, 25 січня у високогір'ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека", - йдеться у повідомленні відомства.

Рятувальники також зазначають, що у горах існує загроза зсувiв снігу на дороги.

Нагадаємо, 25 січня у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях випаде до 20 сантиметрів снігу. В західних та центральних областях, зокрема і в Києві, оголошено штормове попередження.

Крім того, в Україні найближчими днями очікується нова порція снігопадів. Після цього знову вдарять морози.

Також РБК-Україна раніше писало, що частина країни може залишитися без світла.

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