У Карпатах тримається 20-градусний мороз: туристів закликають не ходити в гори

У Карпатах вдарив сильний мороз, а видимість погіршилася через туман. Українців закликають утриматися від походу в гори.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.
Рятувальники зазначають, що на горі Піп Іван станом на 8:00 зафіксували -20 градусів. Крім того, на високогір'ї тримається густий туман, тому видимість знизилася до 20 метрів.
Вітер північно-східний з поривами до 13 м/с.
"Увага!!! Складні погодні умови. Рекомендуємо утриматись від виходу у високогір'я", - зазначають рятувальники.
Фото: у Карпатах тримається сильний мороз (facebook.com/chornogora.rescue112)
Нагадаємо, вчора на горі Піп Іван також зафіксували сильний мороз, вітер та туман.
За даними синоптиків, сьогодні в Україні очікується невеликий сніг, українців попереджають про ожеледицю на дорогах.
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