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В Карпатах уже третьи сутки ищут заблудившегося на горе Гемба туриста

Автор: РБК-Украина

16 февраля в 06:00 на Закарпатье возобновили поиски киевлянина, который заблудился на горе Гемба. Поисково-спасательная операция продолжается уже третьи сутки.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Отмечается, что к операции привлечены 56 человек и 11 единиц техники.

"От спасателей привлечены 8 горных поисково-спасательных отделений ГСЧС Закарпатья, Львовщины и 2-го специального центра быстрого реагирования г. Дрогобыч, а также 3 волонтера", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, в воскресенье, 14 февраля, спасателям удалось найти одного из заблудившихся туристов. Его нашли в районе горы Магура-Жиде, состояние мужчины удовлетворительное.

Поиски второго туриста до сих пор продолжаются. Спасатели осуществляют операцию с помощью вертолета Ми-8.

Известно, что в целом за воскресенье заблудились в Карпатах 12 туристов и осталось найти последнего. Утром 14 февраля в Карпатах сохранялась угроза схода снежных лавин. Синоптики объявили третий уровень опасности.

С 12 февраля в Украине резко похолодало. В течение недели в Украине сохранится морозная погода, местами ожидается снег.

16 февраля утром идут снегопады в Ивано-Франковской, Кировоградской, Николаевской, Харьковской и Черновицкой областях. За сутки в Кировоградской области выпало 30 сантиметров снега.

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