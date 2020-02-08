В Карпатах травмировались пять лыжников, среди них двое детей

Иллюстративное фото (twitter.com laurelugon)

Среди пострадавших двое 10-летних детей

В Карпатах 7 февраля травмировали пять лыжников, среди них двое детей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение департамента по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации в Facebook.

Сообщается, что лыжники получили травмы во время катания на горе Высокий Верх, Тростян и Политех.

"Спасатели Славского поисково-спасательной группы спустили с гор пяти травмированных туристов, среди которых двое 10-летних детей. Лыжники получили травмы во время катания на горе Высокий Верх в с. Волосянка, горе Тростян и горе Политех в поселке Славское Сколевского района", - говорится в сообщении.

Среди пострадавших, были двое 10-летних детей - житель Днепра травмировал левую ногу, а жительница Киева получила рваную рану лица. Также травмы ног и рук получили 35-летний житель Киева, 31-летняя женщина из Одессы и 26-летняя жительница Киевской области.

Напомним, 17 января во Львовской области сломалась канатная дорога на горе Погар. Спасатели сняли с подъемника более 30 туристов.

Также РБК-Украина писало, что в Карпатах выпало больше метра снега. Отмечается, что снег свежий, пылевидный и хорошо закреплен. Также наблюдаются карнизы и переметы. Температура воздуха на снеголавинной станции до -4 градусов.