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У Карпатах травмувалося п'ять лижників, серед них двоє дітей

Новини » Суспільство     08.02.2020 - 14:20
У Карпатах травмувалося п'ять лижників, серед них двоє дітей
Ілюстративне фото (twitter.com laurelugon)

Серед постраждалих двоє 10-річних дітей

У Карпатах 7 лютого травмували п'ять лижників, серед них двоє дітей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації в Facebook.

Повідомляється, що лижники отримали травми під час катання на горі Високий Верх, Тростян і Політех.

"Рятувальники Славська пошуково-рятувальної групи спустили з гір п'яти травмованих туристів, серед яких двоє 10-річних дітей. Лижники отримали травми під час катання на горі Високий Верх с. Волосянка, Тростян і горе Політех в селищі Славське Сколівського району", - йдеться в повідомленні.

Серед постраждалих, були двоє 10-річних дітей - житель Дніпра травмував ліву ногу, а мешканка Києва отримала рвану рану обличчя. Також травми ніг і рук отримали 35-річний житель Києва, 31-річна жінка з Одеси і 26-річна мешканка Київської області.

Нагадаємо, 17 січня у Львівській області зламалася канатна дорога на гору Погар. Рятувальники зняли з підйомника більше 30 туристів.

Також РБК-Україна писало, що у Карпатах випало більше метра снігу. Наголошується, що сніг свіжий, пилоподібних і добре закріплений. Також спостерігаються карнизи і перемети. Температура повітря на сніголавинній станції до -4 градусів.

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