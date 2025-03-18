У Карпатах температура впала до 18 градусів морозу: коли й де саме (фото)

Сьогодні зранку гірські рятувальники Прикарпаття зафіксували на високогір'ї Карпат достатньо морозну температуру повітря. Йдеться про мінус 18 градусів за Цельсієм.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію рятувальників у Facebook.
Згідно з інформацією рятувальників, станом на 9 годину ранку 18 березня 2025 року, температуру повітря на рівні -18°C зафіксували на горі Піп Іван Чорногірський.
При цьому погода в цілому була хмарною, з проясненнями. Вітер - північно-східний, зі швидкістю 10 м/с.
Дещо "нижче" - в урочищі Заросляк - в той самий час було сонячно.
Температура повітря становила 12 градусів морозу, а швидкість південно-східного вітру - 2-8 м/с.
Згідно з інформацією Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, впродовж поточного робочого тижня (18-21 березня) погода в регіоні очікується хмарна, з проясненнями, без істотних опадів.
Зазначається, що температура повітря:
"На високогір'ї температура повітря вдень зростатиме від 0-5 градусів морозу на початку тижня до 4-9 градусів тепла наприкінці", - додали в обласному центрі з гідрометеорології.
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