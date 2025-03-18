У Карпатах температура впала до 18 градусів морозу: коли й де саме (фото)

Де саме у Карпатах зафіксували 18 градусів морозу

Згідно з інформацією рятувальників, станом на 9 годину ранку 18 березня 2025 року, температуру повітря на рівні -18°C зафіксували на горі Піп Іван Чорногірський.

При цьому погода в цілому була хмарною, з проясненнями. Вітер - північно-східний, зі швидкістю 10 м/с.

Погода на горі Піп Іван зранку 18 березня (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

Дещо "нижче" - в урочищі Заросляк - в той самий час було сонячно.

Температура повітря становила 12 градусів морозу, а швидкість південно-східного вітру - 2-8 м/с.

Погода зранку 18 березня в урочищі Заросляк (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

Якої погоди чекати в Івано-Франківській області найближчим часом

Згідно з інформацією Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, впродовж поточного робочого тижня (18-21 березня) погода в регіоні очікується хмарна, з проясненнями, без істотних опадів.

Зазначається, що температура повітря:

вночі зростатиме від 5-10 градусів морозу на початку тижня - до 0-5 градусів морозу наприкінці;

вдень зростатиме від 0-5 градусів тепла на початку тижня - до 10-15 градусів тепла наприкінці.

"На високогір'ї температура повітря вдень зростатиме від 0-5 градусів морозу на початку тижня до 4-9 градусів тепла наприкінці", - додали в обласному центрі з гідрометеорології.

Прогноз погоди в Івано-Франківській області на 18-21 березня (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)