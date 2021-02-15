Сегодня, 15 февраля, в Карпатах существует угроза схода лавин. Такие данные привел Укргидрометцентр.

Так, на высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей и в горах Львовской области ожидаются метели и снегопады. В связи с этим сохранится значительная снеголавинная опасность третьего уровня.

Напомним, в Карпатах группы спасателей ищут заблудившегося туриста. Он пропал в районе горы Гемба. Известно, что в целом за сутки заблудились в Карпатах 12 туристов.

Также РБК-Украина писало, что 15 февраля, погода в Украине будет морозной. В западных регионах ожидается снег, в других областях переменная облачность.

Кроме того, в стране в течение недели сохранится морозная погода, местами ожидается снег. При этом в четверг, 18 февраля, ожидается небольшое потепление на юге и западе страны.