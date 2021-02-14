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В Карпатах с помощью авиации ищут заблудившегося туриста

Новина українською → Карпаты, Воскресенье 14 февраля 2021 17:41
В Карпатах с помощью авиации ищут заблудившегося туриста Фото: подготовка поисковой операции (dsns.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

В Карпатах группы спасателей ищут заблудившегося туриста. Он пропал в районе горы Гемба.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Ранее в воскресенье, 14 февраля, спасателям удалось найти одного из заблудившихся туристов. Его нашли в районе горы Магура-Жиде. Его состояние удовлетворительное.

Поиски же оставшегося туриста продолжились на вертолете Ми-8. Но к вечеру вертолет вернулся в Ивано-Франковск из-за ухудшения погодных условий в Карпатах.

Известно, что в целом за сутки заблудились в Карпатах 12 туристов и осталось найти последнего.

Утром сообщалось, что в воскресенье в Карпатах сохраняется угроза схождения снежных лавин. Синоптики объявили третий уровень опасности.

Добавим, что с 12 февраля в Украине резко похолодало. В ночное время столбик термометра опустится ниже 10 градусов мороза на западе и севере страны.

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