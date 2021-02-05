ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Карпатах существует угроза схода лавин

Карпаты, Пятница 05 февраля 2021 10:05
В Карпатах существует угроза схода лавин
Фото: погода в Карпатах (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 5 февраля, в Карпатах существует угроза схода лавин. Синоптики объявили третий уровень опасности.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"В связи с метелями, на высокогорье Ивано-Франковской области и, в связи с оттепелью, на высокогорье Закарпатской области сохранится значительная снеголавинная опасность", - говорится в сообщении.

Спасатели призвали заранее планировать маршруты и регистрировать походы в горы в ведомстве.

Фото: гора Иван Поп (facebook.com)

Напомним, погода в Украине резко ухудшилась, пришло похолодание в северные и центральные регионы. В шести областях идет дождь. Водителей предупредили о мокром дорожном покрытии.

Также в Киевской области и в столице сегодня ожидается гололед и шквальный ветер до 20 метров в секунду. Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта.

Кроме того, РБК-Украина писало, что из-за сильных порывов ветра в Украине без света остались 189 населенных пунктов в семи областях.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Погода

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь