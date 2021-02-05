У Карпатах є загроза сходження лавин

Фото: погода в Карпатах (РБК-Україна)

Сьогодні, 5 лютого, у Карпатах існує загроза сходження лавин. Синоптики оголосили третій рівень небезпеки.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"У зв'язку із хуртовинами, на високогір'ї Iвано-Франкiвської області та, у зв'язку із відлигою, на високогір'ї Закарпатської області зберігатиметься значна сніголавинна небезпека", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники закликали заздалегідь планувати маршрути та реєструвати походи у гори у відомстві.

Фото: гора Іван (facebook.com)

Нагадаємо, погода в Україні різко погіршилася, прийшло похолодання в північні і центральні регіони. У шести областях йде дощ. Водіїв попередили про мокре дорожнє покриття.

Також у Київській області та у столиці сьогодні очікується ожеледиця та шквальний вітер до 20 метрів в секунду. Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту.

Крім того, РБК-Україна писало, що через сильні пориви вітру в Україні без світла залишилися 189 населених пунктів у семи областях.