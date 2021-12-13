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В Карпатах спасли туриста, который получил травму на Драгобрате

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Карпатах спасатели оказали помощь туристу, который получил травму во время катания на лыжах. Инцидент произошел 11 декабря на горе Драгобрат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как отметили в ГСЧС, 11 декабря турист из города Косов Ивано-Франсковской области катался на лыжах на горнолыжном комплексе на горе Драгобрат. Он съехал за пределы лыжной трассы и получил травму ноги.

Первую помощь туристу оказали специалисты поисково-спасательных отделений поселка Ясиня и села Квасит. Затем мужчину перенесли к подъемнику, откуда его доставили в Раховскую районную больницу.

Напомним, 13 декабря в Карпатах идет снег, что создает угрозу схода лавин.

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КарпатыГСЧСДрагобрат