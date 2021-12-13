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У Карпатах врятували туриста, який отримав травму на Драгобраті

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Карпатах рятувальники надали допомогу туристу, який отримав травму під час катання на лижах. Інцидент стався 11 грудня на горі Драгобрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як зазначили в ДСНС, 11 грудня турист з міста Косів Івано-Франківської області катався на лижах на гірськолижному комплексі на горі Драгобрат. Він з'їхав за межі лижної траси і отримав травму ноги.

Першу допомогу туристу надали фахівці пошуково-рятувальних відділень селища Ясіня та села Квасит. Потім чоловіка перенесли до витягу, звідки його доставили в Рахівську районну лікарню.

Нагадаємо, 13 Грудня у Карпатах йде сніг, що створює загрозу сходження лавин.

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КарпатыДСНСДрагобрат